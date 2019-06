Tunesisch parlement wijzigt kieswet om kandidaten te weren KVE

18 juni 2019

19u33

Bron: Belga 0 Het Tunesische parlement heeft omstreden amendementen op de kieswet goedgekeurd die kandidaten zouden kunnen weren bij de presidents- en parlementsverkiezingen van eind dit jaar.

Het parlement legt met de amendementen nieuwe voorwaarden op voor de kandidaten. Zo mogen ze geen rechtstreekse steun aan burgers hebben uitgedeeld en geen politieke reclame gekregen hebben. De tekst zou onder meer de kandidatuur van mediamagnaat Nabil Karoui en van mecenas Olfa Terras Rambourg kunnen tegenhouden.

De geamendeerde wet kreeg 128 stemmen voor en 30 tegen bij 14 onthoudingen. Artikel 42 bis van de kieswet ontzegt deelname aan de presidentsverkiezingen aan al wie in het jaar voor de stembusgang "voordelen in contanten of in natura aan burgers gaf". Elkeen die politieke reclame heeft gemaakt of gekregen, mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen.

De regering stelde het amendement voor als reactie op de kandidatuur van mediamagnaat Nabil Kar Karaoui. Hij werd bekend met liefdadigheidsacties die dagelijks op zijn zender Nessma worden uitgezonden. De jongste maanden loopt hij op kop in verscheidene peilingen. Olfa Terras Rambourg werd bekend met het mecenaat van de stichting Rambourg voor cultuur en sport en met reclamecampagnes voor haar beweging Aich Tounsi.