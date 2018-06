Tunesiër maakt chemische wapens in Keulen: "Ricine is uiterst giftig" avh

14 juni 2018

13u02

Bron: Belga 0 In Duitsland is een Tunesiër aangehouden die met opzet biologische wapens had gemaakt. Dat heeft het Duitse openbaar ministerie laten weten.

De 29-jarige man had op zijn appartement in de stad Keulen ricine gemaakt, een uiterst giftige stof die kan worden geraffineerd uit de bonen van de wonderboom en die geldt als mogelijk chemisch wapen. Er zijn echter geen aanknopingspunten dat de Tunesiër concrete plannen had voor een aanslag of lid was van een terreurorganisatie.

De veiligheidsautoriteiten kwamen Sief Allah H. op het spoor via een tip. Het bleek dat hij op het internet een aantal opvallende aankopen had gedaan. Zo had hij duizend ricine-zaden en een elektrische koffiemolen gekocht. "Begin juni zette de beschuldigde zijn plannen om en maakte hij met succes ricine", aldus het openbaar ministerie.

Speciale eenheden bestormden dinsdagavond het appartement van de man, zijn vrouw en hun kinderen. Er werd daadwerkelijk ricine aangetroffen. De man werd opgepakt, sinds gisteravond staat hij ook onder aanhoudingsbevel.

Ricine

De handel in ricine is sinds 1997 krachtens het chemischewapensverdrag aan banden gelegd. Een geringe hoeveelheid kan al dodelijk zijn. Ricine kan oraal worden toegediend, worden geïnjecteerd of worden geïnhaleerd. Injectie of inhalatie geeft een sterkere reactie dan orale inname.

Volgens een aantal Duitse media is de Tunesiër nog maar sinds november 2016 in Duitsland. Hij was niet bekend bij de politie.