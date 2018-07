Tunesië ziet geen reden om ex-lijfwacht Osama bin Laden terug te sturen naar Duitsland ADN

Tunesië ziet voorlopig "geen enkele reden" om de vroegere lijfwacht van Osama bin Laden, Sami A., terug naar Duitsland te sturen. Tunesië voert zelf een onderzoek naar de terreurverdachte en bovendien is er ook geen officieel verzoek van de Duitse autoriteiten, verklaarde een woordvoerder van de Tunesische antiterreurautoriteiten.

"Er is geen wettelijke grond voor om hem over te leveren. Een overlevering van Sami A. is in strijd met het principe van de staatssoevereiniteit", luidt het.

De woordvoerder wilde een eventueel latere overlevering van Sami A. aan Duitsland echter ook niet uitsluiten. Voorwaarde is dan wel dat er in Duitsland een terreuronderzoek wordt gevoerd en er een officieel verzoek is, luidt het. Volgens Tunesisch recht is een overlevering van staatsburgers aan een ander land namelijk mogelijk in het kader van een terreuronderzoek. Duitsland heeft de vroegere lijfwacht van Bin Laden tot hiertoe echter nog geen lidmaatschap van een terroristische organisatie kunnen aanwrijven.



Deze maand werd Sami A., na zich jarenlang met succes te hebben verzet tegen zijn deportatie, vanuit Düsseldorf naar Tunesië overgebracht en overgeleverd aan de Tunesische autoriteiten. Dat gebeurde ondanks een besluit van de rechtbank in Gelsenkirchen, die de deportatie had verworpen omdat er onvoldoende diplomatieke garanties waren dat hij in zijn thuisland niet gefolterd zou worden. De rechtbank vraagt de onmiddellijke terugkeer van de man naar Duitsland.

In Tunesië is een onderzoek geopend naar mogelijke terroristische activiteiten van Sami A, die al jaren in Bochum woont. Hij werd eind juni gearresteerd nadat hij als een potentiële dreiging werd geïdentificeerd.