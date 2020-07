Tunesië zegt IS-aanslag op toeristen te hebben verijdeld ISA

09 juli 2020

14u12

Bron: BELGA 0 De autoriteiten van het Noord-Afrikaanse Tunesië zeggen een aanslag op de toerismesector te hebben verijdeld. Ook instellingen van de regering zouden het doelwit zijn geweest van terroristen van de radicaalislamitische IS. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn meerdere IS-verdachten opgepakt, melden Tunesische media.

Vijf jaar geleden waren er in Tunesië twee grote aanslagen waarbij vooral toeristen om het leven kwamen. In maart sloegen terroristen toe in het bekende Bardomuseum in de hoofdstad Tunis, met ruim twintig doden. In juni werden bij een aanslag in de badplaats Sousse bijna veertig mensen gedood.