Tunesië verbiedt nikab in openbare instellingen na 3 terreuraanslagen in 1 week tijd KVDS

05 juli 2019

21u57

Bron: Sky News 6 Tunesië heeft een verbod uitgevaardigd op de nikab in openbare instellingen. De nikab is een sluier die het gezicht bedekt en alleen de ogen vrijlaat. De maatregel komt er nadat er de afgelopen week maar liefst 3 terreuraanslagen gebeurden. Op het hoogtepunt van het toeristisch seizoen.

De recentste aanslag vond woensdag plaats. Toen blies een aanhanger van terreurgroep IS zichzelf op in de hoofdstad Tunis. Volgens getuigen had de dader zich vermomd met een nikab. Een week eerder was er in dezelfde stad al een dubbele zelfmoordaanslag geweest. Ook die werd opgeëist door IS. Bij die eerste aanslag kwam een politieagent om het leven.

Risico

Eerste minister Youssef Chahed hoopt met het verbod op de nikab in publieke instellingen het risico op een nieuwe aanslag in te perken. Momenteel is het toeristisch seizoen in het Afrikaanse land op zijn hoogtepunt en er wordt gehoopt op recordcijfers. In de herfst zijn er ook verkiezingen.





Het is pas sinds 2011 toegelaten om een hoofddoek of een nikab te dragen in Tunesië. Daarvoor was het decennia lang verboden onder de seculiere presidenten Zine El Abidine Ben Ali en Habib Bourguiba. Zij verboden elke vorm van islamitische kledij.

Sinds het afzetten van Ben Ali in 2011 heeft Tunesië af te rekenen met militante groeperingen. Het is een van de weinige landen in de regio waar Islamieten en seculiere partijen samen regeren.

Tunesië is het niet eerste land waar er restricties komen op de nikab. In België is het dragen van een nikab verboden sinds 2011. In Denemarken, Frankrijk en Nederland is er een hoofddoekenverbod op publieke plaatsen. In Algerije mag je geen nikab dragen op het werk.

Aanslagen

In Sri Lanka is het sinds begin dit jaar overal verboden om een nikab of een boerka te dragen voor de veiligheid. Ook daar kwam het verbod er na een reeks bloedige aanslagen.