Tunesië schort vluchten Emirates op nadat maatschappij Tunesische vrouwen op vluchten weigerde LB

21u48

Bron: Belga AFP Tunesië schort vluchten van de luchtvaartmaatschappij Emirates naar Tunis op. De maatregel die Tunis zondagavond heeft aangekondigd, volgt op een maatregel van Emirates tegen Tunesische vrouwen die in het land voor ophef heeft gezorgd. Tunesische vrouwen werd verhinderd op vluchten naar de Emiraten te stappen.

Het ministerie van Transport legde uit de vluchten van de luchtvaartmaatschappij op te schorten tot Emirates "in staat is een gepaste oplossing te vinden om haar vluchten volgens het internationaal recht en internationale akkoorden uit te voeren". De luchtvaartmaatschappij voert elke dag een heen-en-terugvlucht tussen Dubai en Tunis uit.

Tijdelijke maatregel

Sinds vrijdag werd Tunesische vrouwen tijdelijk verhinderd om op vluchten naar de Verenigde Arabische Emiraten te stappen, zonder dat ze daarvoor een uitleg hadden gekregen. Ooggetuigen meldden dat de werknemers van de luchtvaartmaatschappij hen enkel hadden gezegd dat vrouwen met een Tunesisch paspoort, de Verenigde Arabische Emiraten niet binnen mochten, ook niet voor een transitvlucht.

De maatregel is vrijdag voor het eerst toegepast in Tunis, waar de passagiers - vrouwen en meisjes - pas op de vlucht van Emirates konden stappen na enkele uren en na een verklaring van de ambassadeur van de Emiraten in Tunesië. Er zijn echter ook andere gevallen opgetekend.

Volgens de Verenigde Arabische Emiraten gaat het om een kwestie van "veiligheid" en om "specifieke en tijdelijke" maatregelen, zo klonk het vandaag.

De relatie tussen de Emiraten en Tunesië is verslechterd na de revolutie van 2011 en de periode dat de islamitische beweging Ennahda aan de macht was (eind 2011 tot begin 2014). Die partij onderhoudt nauwe betrekkingen met Qatar. Al zes maanden heerst er een diplomatieke crisis tussen Qatar aan de ene kant en de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië aan de andere.