Tunesië opnieuw geteisterd door overstromingen: minstens vijf doden kg

18 oktober 2018

17u29

Bron: Belga 0 In Tunesië zijn bij nieuwe zware overstromingen minstens vijf mensen omgekomen. Door hevige regenval waren in verschillende provincies over heel het land overstromingen ontstaan, zei het hoofd van de civiele bescherming, Wissam Hamdi, aan de lokale media. Een aantal mensen wordt nog vermist.

Naast de hoofdstad Tunis was het ook in de provincies Kef, Sidi Bouzid en Kasserine tot overstromingen gekomen. Beelden tonen grote massa's water, die als kolkende rivieren door de straten walsten en auto's met zich meesleurden.



Pas drie weken geleden kwamen bij overstromingen in het noordoosten van Tunesië eveneens vijf mensen om. De bevolking had woedend gereageerd op de overheid omdat de rioleringen al na korte tijd het overtollige water niet meer de baas konden.

Bekijk ook: