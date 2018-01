Tunesië kondigt sociale maatregelen aan na protesten IB

Bron: Belga 0 EPA Mensen protesteren in de Avenue Habib Bourguiba in Tunis, Tunesië. De Tunesische regering heeft na een week van protesten een reeks maatregelen aangekondigd, zoals een verhoging van de sociale uitkeringen. Het protest, dat soms op geweld uitliep, viel vlak voor de zevende verjaardag van de revolutie.

Volgens het actieplan zullen de sociale uitkeringen voor arme gezinnen stijgen van 150 dinar (50 euro) naar 180 en 210 dinar (60 en 70 euro), naargelang het aantal kinderen. Minister van Sociale Zaken Mohamed Trabelsi wees erop dat het om een verhoging van minstens 20 procent gaat.

Een bron binnen de regering zei dat de staat zich voortaan ook garant kan stellen voor 500.000 gezinnen met een onstabiel inkomen, zodat bij de bank een lening kunnen aangaan voor huisvesting. Dat plan helpt "arme gezinnen" met het "verwerven van een geschikte woning", zei Trabelsi. Hij garandeerde bovendien een medische dekking voor alle Tunesiërs "zonder uitzondering", maar wijdde daar niet verder over uit.

Kosten

Trabelsi zei dat "meer dan 120.000 begunstigden" van de maatregelen zullen profiteren. De kosten bedragen meer dan 70 miljoen dinar (23,5 miljoen euro). Een regeringsbron zei dat de maatregelen dit jaar al ingaan.

Het plan werd aangekondigd na een week van protest. Dat ontaardde van maandag en donderdag in rellen in enkele steden, nadat een man bij een betoging in Tebourba, in het westen van Tunis, was omgekomen. Het protest is het gevolg van aanhoudende werkloosheid, ondanks de groei. Bovendien tastten belastingverhogingen de koopkracht van de bevolking aan, die al onder druk stond door de sterke inflatie (meer dan 6 procent eind 2017).