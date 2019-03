Tuinman neemt wraak, na zijn dood: Duitse politie waarschuwt voor explosieven ADN

06 maart 2019

08u47

Bron: ANP, Polizei Kaiserslautern ‏ 0 Het lijkt erop dat een inmiddels overleden Duitser een groots plannetje heeft uitgedokterd om na zijn dood wraak te nemen op zijn vijanden. Hij zou verschillende explosieven hebben verstopt. Er viel intussen al een dodelijk slachtoffer, twee anderen raakten gewond. De politie in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts waarschuwt bekenden van de dode tuinman. “Mogelijk zijn er nog explosieven verborgen.”

Een 64-jarige arts kwam vorige week vrijdag om het leven bij de ingang van zijn praktijk in Enkenbach-Alsenborg. Volgens de politie raapte hij daar een vermoedelijk bewust geplaatst explosief op, dat niet als zodanig herkenbaar was. Daarna ging het af. Twee vrouwen uit het naburige Otterberg, een moeder en dochter, raakten zondag gewond toen een explosief dat verstopt zat in het hout in hun kachel ontplofte. De dochter ligt nog in het ziekenhuis.

De politie denkt dat de inmiddels gestorven Bernhard Graumann uit Mehlingen verantwoordelijk is voor de ontploffingen. De 59-jarige tuinman overleed volgens Duitse media in de nacht van vrijdag op zaterdag, in zijn huis. De doodsoorzaak kon nog niet worden vastgesteld, mogelijk heeft hij zichzelf vergiftigd. Volgens de politie hadden alle slachtoffers een slechte verhouding met de vermeende dader en ook ruzie met hem gehad, wat kan duiden op een wraakactie.

De kans bestaat dus dat er ook voor anderen gevaar dreigt. Waar eindigt deze reeks boobytraps? De politie roept mensen die persoonlijke of zakelijke relaties hadden met de tuinman op om zich te melden. Gisteren zijn er al meer dan dertig reacties binnengekomen, zei een woordvoerder. De tips worden zo snel mogelijk nagetrokken.

⚠️WARNMELDUNG⚠️



Hinweise zu den aktuellen Ereignissen rund um die Explosionen im Bereich Enkenbach-Alsenborn und Otterberg.



Hinweise o.Ä. nicht über Twitter, da keine 24/7-Sichtung!!!



Betroffen? Hinweise? ➡️ tel. 0631-369-2660



Näheres findet ihr hier: https://t.co/mdBv4FGoxC Polizei Kaiserslautern(@ Polizei_KL) link