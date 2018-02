Tuinman die beschuldigd wordt van moord op zeker vijf mensen verstopte lichamen op manier die doet denken aan horrorverhaal Stephen King Koen Van De Sype

06 februari 2018

16u34

Een Canadese tuinman die beschuldigd wordt van de moord op minstens vijf mannen, zou zich op een erg griezelige manier van hun stoffelijke resten hebben ontdaan. En die doet denken aan een horrorverhaal dat Stephen King schreef in 1975.

‘The Lawnmower Man’ vertelt het verhaal van een man die vermoord wordt door de man die hij inhuurt om zijn gazon te onderhouden. Het kortverhaal eindigt met pogingen van de politie om de resten van het slachtoffer te verzamelen. Die heeft de moordenaar op verschillende plaatsen in de achtertuin van de man begraven en een vogelbadje dat daar staat.

Verdwenen

Meer dan vier decennia later is de politie van Toronto bezig met een zaak die erg aan dat verhaal doet denken en nog erger lijkt te zijn. Ze onderzoekt al zeker 30 tuinen verspreid over de stad waar tuinman Bruce McArthur (66) ooit aan het werk was. De man werd op 18 januari in staat van beschuldiging gesteld voor twee moorden: die op Selim Esen (44) en Andrew Kinsman (49), twee mannen die vorig jaar verdwenen zonder een spoor achter te laten. (lees hieronder verder)

De twee waren laatst gezien in het homokwartier in Toronto en de speurders kwamen al snel uit bij McArthur als een van de verdachten. Voor zijn aanhouding zocht de politie in zijn huis in Thorncliffe Park en in een garage op Mallory Crescent. Die laatste behoorde toe aan een ouder koppel, maar McArthur mocht er zijn tuinspullen stallen in ruil voor het onderhouden van hun tuin.

Vorige week kwamen er nog drie andere beschuldigingen van moord bij, in de verdwijningszaken van drie andere mannen. Majeed Kayhan (58) werd als vermist opgegeven in oktober 2012 en Saroush Mahmudi in augustus 2015. Dean Lisowick (47) werd nooit als vermist opgegeven, maar de politie vermoedt dat hij vermoord werd tussen mei 2016 en juli 2017. (lees hieronder verder)

Tot nu toe werden ledematen van zeker drie slachtoffers gevonden in de tuin op Mallory Crescent. Ze zaten onderaan in plantenbakken en zijn nog niet geïdentificeerd volgens inspecteur Hank Idsinga. De autoriteiten gaan ervan uit dat McArthur nog andere slachtoffers verborgen heeft op een soortgelijke manier of begraven heeft onder de gazons die hij onderhield voor zijn werk.

“We hebben al flink wat plantenbakken verzameld van over de hele stad en gaan daar nog even mee door”, aldus Idsinga. “We willen op minstens twee sites ook gaan graven. Ook daar kunnen mensen begraven liggen, dat is nog niet duidelijk. We geloven dat er nog meer slachtoffers zijn, maar hoeveel exact is nog giswerk. We onderzoeken onopgeloste zaken die teruggaan tot 2010.”

Contact

De politie vraagt ook iedereen die de tuinman ooit inhuurde om contact op te nemen. “We hebben nog nooit zoiets gezien in Toronto”, zegt hij nog. “We zetten alle middelen in die we hebben. Dit is een onderzoek dat zijn voorgaande niet kent.” (lees hieronder verder)

Over de motieven van de man is voorlopig niets duidelijk. “Hij is een seriemoordenaar en hij heeft er alles aan gedaan om zijn sporen uit te wissen”, aldus Idsinga. “We moeten zijn slachtoffers vinden en identificeren, zodat hun nabestaanden eindelijk alles achter zich kunnen laten.”

Grootvader

McArthur – die naar verluidt ooit een relatie had met Kinsman – was een vaste klant in de homowijk. Volgens documenten trouwde hij wel met een vrouw toen hij 35 was en kreeg het koppel een zoon en een dochter. Hij is intussen ook grootvader. (lees hieronder verder)

De man kwam eerder al in aanraking met het gerecht toen hij veroordeeld werd voor het aanvallen van een mannelijke prostitué met een metalen pijp. Hij mocht toen twee jaar niet meer in het homokwartier komen. Hij moest ook iets doen aan zijn agressieprobleem.

Volgens Idsinga beperkt het dossier zich intussen echter niet meer tot het homomilieu. “De laatste twee slachtoffers passen niet in het profiel van de eerdere. Het gaat om meer dan het homomilieu, de zaak heeft zich intussen uitgebreid tot heel Toronto.”

Op 14 februari moet McArthur weer in de rechtszaal verschijnen.