TUI komt met alternatief voor reizigers die Grieks hotel nabij bosbrand boekten kg

25 juli 2018

15u51

Bron: Belga 0 Reizigers die tot eind augustus bij TUI een verblijf hadden geboekt in het hotel Ramada Attica in de Griekse kuststad Mati, krijgen een alternatief aangeboden. Dat maakt de touroperator vandaag bekend. Het hotel zou door de bosbranden in de regio enkel schade aan de buitenkant hebben opgelopen en zou al snel weer toeristen kunnen ontvangen. Maar toch kunnen Belgische TUI-klanten kiezen voor een alternatief. "Zij zullen eerstdaags gecontacteerd worden", luidt het.

TUI had een dertigtal toeristen in hotel Ramada Attica, zo raakte begin deze week bekend. Alle klanten werden geëvacueerd door de bosbranden. Zij die dat wensten, zijn intussen naar België teruggekeerd, zegt de touroperator vandaag. "Ze zijn de voorbije nacht in Brussel geland met een vlucht die we speciaal voor hen hadden geregeld. Deze vakantiegangers konden ook rekenen op psychologische bijstand."

Andere Belgische vakantiegangers verkozen hun verblijf in Griekenland voort te zetten. TUI kon de bagage van alle klanten uit het hotel al na één dag recupereren. Thomas Cook heeft geen klanten in de getroffen regio.

Bij de bosbranden in de omgeving van Athene werden al zeker 79 doden geteld. Ook één Belg kwam om het leven.