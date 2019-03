Tui houdt nieuwste Boeing aan de grond SSB

12 maart 2019

14u31 11 TUI Group houdt z’n Boeing 737 Max 8-toestellen aan de grond. Dat besliste de reisorganisator nadat ook de Britse vliegautoriteiten na de recente crashes van het toestel geen toestemming meer geven om nog boven het Verenigd Koninkrijk te vliegen. Ook vier toestellen van de Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly zullen voorlopig niet meer vliegen.

Ook onder meer in China, Zuid-Afrika, Australië, Indonesië moet de Boeing 737 Max-8 intussen aan de grond blijven nadat er in Ethiopië en Indonesië twee ongelukken gebeurden de voorbije maanden. Een woordvoerder van de ‘Civil Aviation Authority’ in Groot-Britannië laat verstaan dat er op dit ogenblik nog te weinig informatie is over het ongeval van afgelopen weekend in Ethiopië om vluchten met de 737 MAX toe te laten. “We volgen de situatie van dichtbij, maar hebben momenteel onvoldoende informatie over de flight-datarecorder en hebben als voorzorgsmaatregel beslist om geen enkele commerciële vlucht met het toestel te laten vertrekken of aankomen in Groot-Britannië noch te laten vliegen door ons luchtruim. We blijven wel in contact met het Europese agentschap voor vliegveiligheid EASA.”