TUI France wil tot twee derde van personeelsbestand schrappen

17 juni 2020

14u46

Bron: belga 2 De directie van TUI France, de grootste touroperator in Frankrijk, heeft aangekondigd wegens de coronacrisis tot 583 banen te willen schrappen, of twee derde van het personeelsbestand. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen uit eensluidende bronnen.

"Het vandaag voorgestelde project omvat het verdwijnen van 317 banen, een cijfer dat oploopt tot 583 wanneer rekening gehouden wordt met de 65 kantoren die het bedrijf wil franchiseren of van de hand doen", zou de directie meegedeeld hebben, waarmee vakbondsinformatie bevestigd wordt.

De Duitse touroperator TUI kondigde in mei aan het wereldwijd met zowat 8.000 banen minder te willen doen, door de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat daarbij niet enkel om ontslagen: het zijn banen die het bedrijf wil schrappen, of aanwervingen die niet zullen plaatsvinden. Het gaat in verhouding om meer dan 10 procent van het werknemersbestand.



TUI is ook op de Belgische markt de grootste speler. Over de mogelijke gevolgen voor België is nog geen duidelijkheid. "Voor de Belgische afdeling van TUI wordt de kostenbesparing nog volop in kaart gebracht en is er momenteel nog totaal geen uitkomst over het personeelsbestand", laat Piet Demeyere, woordvoerder van TUI Belgium, weten aan Belga.

