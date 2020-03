TUI: “Belgen in quarantaine in hotel Tenerife mogen morgen terugkeren”

Reisorganisator TUI bevestigt woensdag dat alles in het werk gesteld wordt om de Belgen, die nog in quarantaine verblijven in het H10 Costa Adeje Palace hotel in Tenerife, naar ons land te laten terugkeren. Naar verwachting zullen de betrokken reizigers hiervoor morgen van de bevoegde Spaanse autoriteiten de goedkeuring krijgen.