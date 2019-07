Tsunamialarm na zware aardbeving voor de kust van Indonesië nla

07 juli 2019

19u37

Bron: Belga 0 De Indonesische autoriteiten hebben een tsunamialarm afgekondigd, nadat vandaag een aardbeving met een magnitude van 7 plaatsvond voor de eilandengroep Molukken.

Volgens het Amerikaanse geologisch bureau USGS lag het epicentrum op een diepte van 24 kilometer in de Molukse Zee. Vele inwoners van de stad Ternate, in het noorden van de Molukken, ontvluchtten volgens getuigen hun huizen. Er werd voorlopig geen schade of slachtoffers gemeld.

Indonesië ligt op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, de geologisch meest actieve zone ter wereld, waar verschillende tektonische platen van de aardkorst op mekaar botsen. Het komt er geregeld tot aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.