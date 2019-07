Tsunamialarm alweer opgeheven na aardbeving in Indonesië nla

07 juli 2019

19u37

Bron: Belga 3 Het tsunamialarm dat zondag was afgekondigd na de aardbeving met een magnitude van 7 voor de Indonesische eilandgroep Molukken is inmiddels opgeheven, heeft het Indonesisch agentschap voor meteorologie, klimatologie en geofysica (BMKG) gemeld.

“De vroegtijdige waarschuwing voor een tsunami is afgelopen”, zei het BMKG in een mededeling. Het epicentrum van de beving bevond zich op 133 kilometer van de stad Ternate. Volgens een medewerker van het agentschap maakten de inwoners daar geen melding van een stijgende zeespiegel. “Volgens monitoring in het veld blijft het zeewater kalm. We zijn nog bezig met het verzamelen van gegevens uit andere gebieden”, zei hij.