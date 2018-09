Tsunami-alarm in Indonesië opgeheven na zware aardbeving SVM AW

28 september 2018

12u41

Bron: Belga 4 Een zware aardbeving heeft het Indonesische eiland Celebes (Sulawesi) getroffen. Volgens het Amerikaanse geofysische instituut USGS had de aardbeving een magnitude van 7,5. Intussen is het tsunami-alarm dat afgekondigd werd, opnieuw opgeheven.

"De vroege tsunamiwaarschuwing is afgelopen", zei het meteorologische, geofysische en klimatologische agentschap in Indonesië. De aardbeving gebeurde omstreeks 12.44 uur Belgische tijd en vond plaats op een diepte van tien kilometer. De aardschok trof het centrum van het eiland, slechts enkele uren nadat een eerste beving in dezelfde regio aan minstens één persoon het leven kostte. Voorlopig zijn er geen berichten over mogelijke slachtoffers van de meest recente aardbeving.

Indonesië bevindt zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn geregelde aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Er zijn ongeveer 130 actieve vulkanen in het land. Afgelopen zomer kwamen meer dan 500 mensen om het leven bij verschillende aardbevingen op het toeristisch geliefde eiland Lombok.