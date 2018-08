Tsunami-alarm alweer opgeheven na zware aardbeving voor kust van Venezuela LVA

22 augustus 2018

00u39

Bron: Belga 2 Een sterke aardbeving met een magnitude van 7,3 op de schaal van Richter heeft dinsdag de noordoostelijke kust van Venezuela getroffen.

Het epicentrum van de aardbeving lag volgens het aardbevingsobservatorium van de Verenigde Staten (USGS) twintig kilometer van het stadje Yaguaraparo in de staat Sucre, op een diepte van 123 kilometer.

Het Amerikaanse tsunami-centrum vaardigde een tsunami-alarm uit maar dat werd kort daarop weer opgeheven. Volgens vorige berichten waren tsunamigolven mogelijk in de omgeving van 300 kilometer rond het epicentrum.

Over mogelijke slachtoffers is er op dit moment geen informatie. Op sociale media valt te lezen dat de aardbeving tot in de hoofdstad Caracas, zeshonderd kilometer verder, te voelen was. Verschillende gebouwen werden geëvacueerd.

A mayor 7.3 #earthquake #Terremoto #Temblor near #Venezuela right now #Tsunami 🚨 pic.twitter.com/E3CMOKw38G Teacher From PR 🌞🌊(@ MaestroDEPR) link

Torre de David quedó ligeramente desviada. pic.twitter.com/bcpKvUNs3y Victor De Abreu(@ Vicdeabreu) link