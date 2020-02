Tsjetsjeense opposant doodgestoken in hotel in Rijsel, man was vanuit België naar Frankrijk gereisd

03 februari 2020

19u06

Bron: Belga

Een 44-jarige Tsjetsjeense opposant is vorige week in zijn hotelkamer, in de Noord-Franse stad Rijsel, doodgestoken. Dat meldt een bron dichtbij het dossier. Het lichaam van de man, een blogger die Imran Aliev heet, is donderdagvoormiddag aangetroffen in de kamer die hij met een andere man huurde. Die man had dezelfde nationaliteit, klinkt het. De twee waren in de nacht van woensdag op donderdag in Rijsel aangekomen vanuit België.