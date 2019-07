Tsjernobyl wordt officiële toeristische attractie KVDS

11 juli 2019

16u30

Bron: CNN 2 Tsjernobyl, de plaats waar 30 jaar geleden een van de ergste nucleaire rampen uit de geschiedenis gebeurde en duizenden doden vielen, wordt binnenkort een officiële toeristische attractie. Dat heeft de nieuwe president van Oekraïne Volodymyr Zelensky gezegd.

Sinds de lancering van de razendpopulaire HBO-miniserie Chernobyl in mei, is het toerisme rond de ontplofte kernreactor met maar liefst 40 procent toegenomen. En daar ziet president Zelensky brood in. “We moeten dit gebied nieuw leven geven”, zei hij gisteren. “Tot nu was Tsjernobyl een negatief onderdeel van het ‘merk’ Oekraïne. Het is tijd om daar verandering in te brengen.”

Rampgebied

Op zijn website prijst de president hoe de omgeving van het rampgebied zich de afgelopen decennia langzaam herstelde. “Tsjernobyl is een unieke plek op onze planeet, waar de natuur herleeft na een wereldwijde ramp die door de mens werd veroorzaakt. Waar er een echte ‘spookstad’ is. We moeten deze plek aan de wereld laten zien: wetenschappers, ecologisten, historici en toeristen.”





Tijdens een bezoek aan Tsjernobyl om een nieuwe metalen koepel in te huldigen boven de ontplofte reactor (die moet verhinderen dat er nog radioactief materiaal weglekt) liet de president verstaan dat hij de ‘verboden zone’ rond de kerncentrale wil omvormen tot “een van de groeipolen van een nieuw Oekraïne”. Daarvoor wil hij onder meer een “groene corridor” creëren voor toeristen. Die kan een officiële en veilige toegang vormen tot het gebied. Dat zou een einde moeten maken aan de corruptie die het toerisme – dat sinds 2011 is toegelaten – er nu beheerst. (lees hieronder verder)

Tsjernobyl is immers een populaire bestemming voor ‘dark tourism’, toerisme naar plaatsen die geassocieerd worden met lijden en dood. Denk maar aan de concentratiekampen van de Nazi’s uit de Tweede Wereldoorlog en het gedenkteken voor 9/11 in New York.

Momenteel kan je het gebied alleen bezoeken met een gids, maar een officieel toeristisch reglement is er niet. Dat geeft aanleiding tot flink wat misbruik en woekerprijzen, volgens de president. Misbruik dat de wereld uit geholpen kan worden met bijvoorbeeld een elektronisch ticketsysteem. “Laten we eindelijk stoppen met het afschrikken van toeristen en de ‘verboden zone’ omvormen tot een wetenschappelijke en toeristische magneet”, zei hij nog.

Decreet

Zelensky ondertekende meteen ook een decreet daarover, waarin onder meer melding wordt gemaakt van de nieuwe toeristische toegangsroutes, de bouw van nieuwe checkpunten en het opknappen van de oude. Onnodige restricties zoals het verbod op filmen, zullen worden afgeschaft. En de mobiele communicatie in het gebied zal verbeterd worden.