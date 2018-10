Tsjernobyl 'herleeft' met eerste zonnepark

SVM

05 oktober 2018

14u55

Bron: Belga

0

Vlak bij de ruïne van de kerncentrale van Tsjernobyl is een park van zowat 3.800 zonnepanelen officieel in gebruik genomen. Het is het eerste zonnepark in de sperzone, nadat daar in 1986 de zwaarste nucleaire ramp in de geschiedenis plaatsvond.