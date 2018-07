Tsjechische regering overleeft vertrouwensstemming IB

12 juli 2018

03u34

Bron: Belga 0 Bijna negen maanden na de verkiezingen heeft de Tsjechische minister-president Andrej Babis een verplichte tweede vertrouwensstemming overleefd. Deze nacht stemden 105 van de 200 parlementsleden voor de minderheidsregering van Babis' populistische ANO-partij en de sociaaldemocratische CSSD.

Aan de stemming was een debat voorafgegaan dat dertien uur duurde. Babis kondigde aan de Tsjechische belangen in Europa actief te zullen verdedigen. "We willen geen immigratie", zei de multimiljardair.

Communisten

Voor het eerst sinds democratie in 1989 zijn intrede deed, kwam de meerderheid slechts tot stand met behulp van de communisten. De conservatieve oppositie had kritiek op het gedoogakkoord met de linkse partij, die in haar programma een uitstap uit de NAVO bepleit. "Hoever zal de macht van de communisten reiken?", vroeger de voorzitter van de Burgerdemocraten (ODS), Petr Fiala.

De regering van de intussen al 63-jarige Babis verloor in januari nog een vertrouwensstemming. Toen was er nog geen steun van een andere coalitiepartner. De Tsjechische grondwet bepaalt dat de minister-president binnen de dertig maanden na zijn beëdiging een vertrouwensstemming organiseert.

Na de nederlaag in januari benoemde president Milos Zeman Babis een tweede maal. Met nu dus een tweede vertrouwensstemming.