Tsjechische regering kondigt ontslag aan

12u26

Bron: Belga 0 EPA Andrej Babis De Tsjechische minderheidsregering van de populistische miljardair Andrej Babis heeft vandaag haar komende ontslag formeel goedgekeurd. De regering had gisteren een vertrouwensstemming in het parlement verloren.

"De regering heeft haar ontslag goedgekeurd. Ik ga aan de president vragen een datum vast te leggen waarop ik hem het ontslag persoonlijk kan aanbieden", zei Babis op een persbriefing. Het onderhoud tussen Zeman en Babis zal "voor het einde van deze week" plaatsvinden, zei de woordvoerder van het presidentschap, Jiri Ovcacek.

President Milos Zeman benoemde Andrej Babis in december pas tot premier. Hij zei dat hij Babis opnieuw tot premier wilde benoemen, maar dat hij zich eerst van de steun van minstens 101 van de 200 volksvertegenwoordigers moest vergewissen.

Fraude

De centrumbeweging ANO van Babis bemachtigde in de parlementsverkiezingen van oktober 78 zetels van de 200 in het Lagerhuis. De volksvertegenwoordigers van alle acht andere partijen stemden tegen de minderheidsregering, onder meer omdat Babis in verdenking gesteld is van fraude met Europese subsidies.

De magnaat van de chemische en voedselindustrie en eigenaar van belangrijke media verwerpt de beschuldigingen en vraagt de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid, waarover vrijdag gedebatteerd wordt.

