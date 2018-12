Tsjechische premier wil VN-Vluchtelingenpact van de hand wijzen HR

17 december 2018

12u47

Bron: Belga 0 De Tsjechische premier Andrej Babis wil na het VN-Migratiepact ook het VN-Vluchtelingenpact van de hand wijzen. "Ik ben van mening dat we ons ook niet tot dit pact moeten verplichten", zei de oprichter van de populistische partij ANO in de onlineversie van de krant Pravo.

Internationale instellingen moeten zich niet met migratie en de opname van vluchtelingen bezighouden, zei Babis. Dat is uitsluitend het soevereine recht van zijn land. "Trouwens, al deze pacten zijn vrijblijvend, dus ik weet niet waarom we er überhaupt over praten", zei de 64-jarige politicus.

Het is niet duidelijk of dit standpunt gedeeld wordt door zijn sociaaldemocratische coalitiepartner CSSD. De kwestie over het VN-Migratiepact had binnen de sinds juni regerende tweepartijencoalitie al voor de nodige discussie gezorgd.

Niet-bindend

Het VN-Vluchtelingenpact moet arme landen helpen die bijzonder veel vluchtelingen opnemen. In het juridisch niet-bindende akkoord, dat door de algemene vergadering van de Verenigde Naties moet worden goedgekeurd, gaat het onder andere om de toegang tot het onderwijs en de gezondheidszorg.