Tsjechische premier weigert af te treden: "Heel de regering zou vallen, en wat dan?

18 november 2019

14u12

Bron: Belga 0 Na het massale protest van afgelopen weekend om zijn ontslag te eisen, heeft de Tsjechische premier Andrej Babis vandaag geweigerd om persoonlijke conclusies te trekken. "Als ik zou aftreden, zou heel de regering vallen, en wat dan?", zei de stichter van de populistische partij ANO tegenover de krant MF dnes.

In de straten van Praag kwamen zaterdag zo'n 250.000 mensen op straat. De betogers riepen de 65-jarige Babis op de banden door te knippen met zijn holding Agrofert, actief in de landbouw-, media- en chemische sector, of tegen eind dit jaar ontslag te nemen. De Europese Commissie onderzoekt of Babis zich heeft schuldig gemaakt aan belangenvermenging bij de toewijzing van Europese structuurfondsen aan bedrijven die deel uitmaken van Agrofert.

De betoging kwam er aan de vooravond van de 30ste verjaardag van de Fluwelen Revolutie waarbij in het najaar van 1989, nog in het toenmalige Tsjechoslovakije, het communistische regime werd omvergeworpen.