Tsjechische premier: "Waarom Syrische weeskinderen opvangen? We hebben hier zelf weeskinderen" SPS

15 september 2018

19u13

Bron: Belga 14 De Tsjechische premier Andrej Babis wil zelfs om humanitaire redenen geen vluchtelingen opvangen. Dat heeft hij in een interview met de krant Pravo gezegd. Zo zullen bijvoorbeeld ook weeskinderen uit Syrië geen toegang krijgen.

"Waarom zouden we ze binnenhalen? We hebben hier weeskinderen in ons land, die we moeten voorbereiden op het leven", zei Babis. Hij wijst erop dat Tsjechië solidariteit toont door financiële en medische hulp, die rechtstreeks naar Syrië en andere crisisgebieden gaan. De Tsjechische positie is duidelijk: "we gaan geen enkele vluchteling toelaten", aldus de premier.

Babis roept ook de landen van de Europese Unie op om "een duidelijk signaal" te geven tegen illegale migratie, door schepen met migranten terug te sturen.

De premier reageert tot slot op het feit dat de EU de alarmbelprocedure tegen Hongarije en Polen wil opstarten. "Ik hou niet van het idee dat de Europese Commissie handelt tegen Polen of Hongarije. Wie weet krijgt Tsjechië op een dag te maken met een gelijkaardige bedreiging door nepnieuws", zegt hij.