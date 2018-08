Tsjechische premier roept EU op om grenzen voor migranten te sluiten

TTR

18 augustus 2018

21u11

Bron: Belga

6

De Tsjechische premier Andrej Babis roept op tot een restrictief beleid voor migranten en vluchtelingen in de Europese Unie. "Eerst en vooral moeten we een duidelijk signaal sturen dat Europa gesloten is en niemand hier nog kan komen", aldus Babis in de krant Pravo. Babis is oprichter van de rechtspopulistische ANO-partij.