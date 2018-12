Tsjechische premier beschuldigd van belangenvermenging in intern EU-document bvb

01 december 2018

18u13

Bron: Belga 0 De Tsjechische eerste minister Andrej Babis wordt in een vertrouwelijk document van de Europese Commissie beschuldigd van belangenvermenging. De miljardair heeft banden met agrarische bedrijven die Europese subsidies hebben gekregen. Dat berichtten verscheidene media, waaronder The Guardian en Reuters.

Babis werd in december 2017 premier van Tsjechië en was daarvoor minister van Financiën sinds 2014. Hij is de op een na rijkste man van Tsjechië en richtte onder meer Agrofert op, een conglomeraat van zowat 230 bedrijven. Vorig jaar bracht hij zijn aandelen onder in twee trusts.

Door een netwerk van tientallen landbouw-, chemische en voedingsbedrijven kreeg Agrofert in 2017 in totaal 82 miljoen euro aan Europese fondsen. De jaren voordien gaat het om nog hogere bedragen.

Het juridische document van 19 november, dat de Europese Commissie moet helpen bij een eventuele beslissing, stelt dat er sprake is van belangenvermenging, omdat Babis beslissingen over het gebruik van Europese fondsen kon "beïnvloeden". Zelfs als hij zelf niet meer de feitelijke controle had over het bedrijf, dan is er nog sprake van belangenvermenging, "omdat hij belang had bij economisch succes".

De toegekende fondsen zouden gedeeltelijk teruggeëist kunnen worden en de premier zou alle banden met de bedrijven in kwestie moeten verbreken, luidt het in het document. Er wordt ook een "blind trust" - waarbij de begunstigde geen zicht en invloed heeft op de portefeuille - geopperd als mogelijke oplossing voor de belangenvermenging.