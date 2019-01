Tsjechische bejaarde vliegt cel in nadat hij “islamitische terreuraanslag” in scène zette kg

14 januari 2019

17u22

Bron: BBC, Novinky.cz 0 De 71-jarige Jaromir Balda is in Tsjechië veroordeeld voor het ‘organiseren’ van een terroristische aanslag. De bejaarde probeerde naar eigen zeggen om moslims in een slecht daglicht te stellen. Hij krijgt vier jaar cel en moet behandeld worden door een psychiater.

In 2017 probeerde Balda om eigenhandig een aanslag op poten te zetten. Hij vond er niet beter op dan een stel treinsporen te versperren met boomstammen. Hij blokkeerde twee sporen, net buiten de stad Mlada Boleslav, zo’n 50 kilometer in vogelvlucht van Praag. Ter plaatse liet hij flyers achter met boodschappen zoals “Allahu Akbar” en dreigementen jegens de “Tsjechische ongelovige honden”.



Uiteindelijk botsten twee treinen op de boomstammen, met elk ongeveer negen inzittenden. Er raakte niemand gewond. Volgens een lokale expert had het wel veel erger kunnen aflopen en hadden de passagiers geluk dat de treinen niet ontspoorden.

Haat

Balda zelf zegt dat hij niemand wilde kwetsen. “Ik wilde geen terreur plegen, ik wilde me er tegen verzetten”, zei hij in de rechtbank in Praag. De man wilde onder meer haatzaaien ten opzichte van islamitische migranten. Met de flyers wilde hij de aandacht trekken van het volk en de regering, klinkt het. Hij voelde zich ook “verward” door de medicatie die hij voor zijn bloeddruk moest slikken, voegt hij toe.



Ironisch genoeg is de zeventiger één van de eerste mensen in het land die worden veroordeeld voor terrorisme, schrijven lokale kranten.

Tak wygląda najsłynniejszy czeski terrorysta. 71-letni Jaromír Balda, sympatyk SPD Tomia Okamury, ścinał drzewa bezpośrednio na tory, by doprowadzić do katastrofy kolejowej. Winą mieli zostać obarczeni islamscy ekstremiści. pic.twitter.com/spkYQKmlrP panmiyagi(@ panmiyagi) link