Tsjechisch parket laat beschuldigingen tegen premier Babis vallen

13 september 2019

17u27

Bron: Belga 0 Het Tsjechische parket laat de beschuldigingen tegen premier Andrej Babis in een fraudezaak met Europese subsidies vallen. Dat heeft de procureur van Praag vandaag meegedeeld.

De 65-jarige Babis was twee jaar geleden aangeklaagd, omdat hij gesjoemeld zou hebben bij de financiering van het Ooievaarsnest, een sjiek hotel- en conferentiecomplex nabij Praag. Om twee miljoen euro's aan Europese subsidies op te strijken, zou de premier het resort gepresenteerd hebben als een kleine en middelgrote onderneming, terwijl het in werkelijkheid tot zijn holding Agrofert zou behoren.

"De bewijzen laten toe om te concluderen dat het Ooievaarsnest beantwoordt aan de definitie van een kleine en middelgrote onderneming", stelt de Praagse procureur Martin Erazim in een mededeling. "Het Ooievaarsnest werd correct geïdentificeerd als een onafhankelijk bedrijf", aldus Erazim. Het dossier wordt nu overgemaakt aan de procureur-generaal, die het laatste woord in de zaak heeft.

Protestgolf tegen Babis

Babis, de op één na rijkste man van Tsjechië en premier sinds eind 2017, riskeerde vijf tot tien jaar celstraf in deze zaak. De affaire bracht hem de voorbije maanden ook al in woelige politieke wateren. De populistische premier kreeg te maken met een ongeziene protestgolf. Een manifestatie in Praag bracht ongeveer 250.000 mensen op de been, de grootste sinds de val van het communisme in 1989.

De intrekking van deze beschuldigingen zet Babis niet helemaal uit de wind. De oppositie beticht hem nog steeds ervan dat hij ten tijde van het communisme voor de geheime politie werkte, en de Europese Unie blijft onderzoek voeren naar gesjoemel met Europese subsidies. Het verhindert niet dat zijn liberale partij ANO met ruime voorsprong de populairste van het land blijft. Ze haalt ongeveer 30 procent van de stemmen in de peilingen.