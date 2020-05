Tsjechië werkt aan "mini-Schengen" met onder meer Oostenrijk en Slovakije ttr

19 mei 2020

14u24

Bron: belga 0 Tsjechië, Oostenrijk en Slovakije hopen om midden juni een "mini-Schengenzone" te kunnen creëren. Dat heeft de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Tomas Petricek verklaard na een onderhoud met zijn Oostenrijkse en Slovaakse collega's. Ook Duitsland, Polen en Hongarije zouden betrokken zijn bij de onderhandelingen.

Bedoeling is dat er tussen die landen volledig vrij gereisd kan worden, zoals vóór de coronacrisis. De precieze datum voor de heropening van de grenzen zal volgende week bekendgemaakt worden, laat de Oostenrijkse buitenlandminister Alexander Schallenberg weten.

Halverwege maart werden in Tsjechië strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Bijna niemand mag het land in of uit. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor mensen die over de grens werken, vrachtwagenchauffeurs die goederen moeten leveren en noodgevallen.



Nog andere landen werken aan akkoorden over de opening van de grenzen. Zo laat Slovakije vanaf vandaag Kroaten binnen zonder dat ze vervolgens in quarantaine moeten, meldt het persagentschap STA.

