Tsjechië overweegt om ambassade naar Jeruzalem te verhuizen IB

13 september 2018

00u30

Bron: Belga 0 Tsjechië overweegt om zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Het EU-land zou daarmee het voorbeeld volgen van de Verenigde Staten eerder dit jaar.

De opening van een Tsjechisch cultureel centrum in Jeruzalem in november kan gezien worden als "een eerste stap", zei de woordvoerder van president Milos Zeman gisteren. Hij zegt dat de beslissing alleen "in overeenstemming met het internationaal recht" kan gezet worden.

Palestijnen hopen dat Oost-Jeruzalem op een dag de hoofdstad wordt van hun toekomstige staat. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn enige en ondeelbare hoofdstad sinds het in 1967 het oostelijke gedeelte annexeerde.

Het sociaaldemocratische regime in Tsjechië is een nauwe bondgenoot van Israël.

