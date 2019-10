Tsjechië ontmantelt netwerk van vermoedelijk Russische spionnen KVE

Bron: Belga 0 De Tsjechische inlichtingendiensten zijn erin geslaagd een vermoedelijk Russisch spionagenetwerk te ontdekken en op te rollen. De actie tegen het spionagenetwerk vond vorig jaar al plaats, maar werd nu pas bekendgemaakt door het hoofd van de binnenlandse inlichtingendienst (BIS).

"Het netwerk werd volledig ontmanteld en vernietigd", verklaarde Michal Koudelka, de topman van BIS, aan het Tsjechische nieuwsagentschap CTK. Het netwerk moest cyberaanvallen uitvoeren op doelwitten in Tsjechië en in partnerlanden, zegt Koudelka. De Russische geheime dienst FSB zou, met steun vanuit de Russische ambassade in Praag, de activiteiten van het spionagenetwerk gecoördineerd hebben.

Het Tsjechische nieuwsmagazine Respekt had eerder al over het netwerk bericht. Volgens dat magazine hebben de Russische agenten computerbedrijven opgericht, die dienden als dekmantel voor de spionageactiviteiten. Verschillende verdachten hebben bovendien zonder problemen de Tsjechische nationaliteit verworven, aldus nog Respekt. Mogelijk was daarbij sprake van corruptie.

Koudelka zegt dat het land ook steeds meer te maken krijgt met spionageactiviteiten vanuit China. Peking zou proberen om verschillende beleidsmakers, wetenschappers en veiligheidsmedewerkers over te halen tot het verzamelen van informatie.