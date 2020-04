Tsjechië maakt zich op voor geleidelijke terugkeer naar normale leven WDw

08 april 2020

15u28

Bron: Belga 1 De Tsjechische minister van Gezondheid gaat ervan uit dat zijn land het ergste achter de rug heeft en erin geslaagd is om de ongecontroleerde verspreiding van de Covid-19 tegen te houden. Dat heeft hij woensdag gezegd.

"We kunnen ons voorbereiden op een geleidelijke en gecontroleerde terugkeer naar het normale leven", zei minister Adam Vojtech aan de pers. “Het ergste is in elk geval achter de rug. En we hebben onze ziekenhuizen en de intensive care-eenheden, die momenteel nog marge hebben, kunnen beschermen.”

Woensdagochtend telde de Tsjechische republiek 5.033 bevestigde gevallen van het coronavirus. Zo’n 181 patiënten werden inmiddels genezen verklaard, 91 mensen zijn overleden. Dinsdag kwamen er, op een recordaantal van 7.434 tests, 195 nieuwe gevallen bij. Dat is een significante daling sinds de piek van 375 nieuwe gevallen die op 27 maart werd geregistreerd, toen iets meer dan 5.000 tests werden uitgevoerd.

Trendbreuk

"De recente gegevens laten een trendbreuk zien", zei ook Ladislav Dusek, directeur van het Tsjechische instituut voor Informatie over de Gezondheid en Statistieken. "Het is een duidelijk signaal dat (...) de ongecontroleerde verspreiding van de ziekte is gestopt", concludeerde hij.

Tsjechië sloot half maart de grenzen en ook de meeste winkels, cafés, bioscopen en theaters houden sindsdien de deuren dicht. De autoriteiten verplichtten de inwoners voorts om mondmaskers te dragen in het openbaar. Maandag versoepelden al enkele voorschriften, zoals het dragen van maskers.

Lees ook: België kan veel leren uit exitstrategie van Oostenrijk: “Hun plan zit logisch in elkaar” (+)