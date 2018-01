Tsipras: "Griekenland kan financieel weer op eigen benen staan" LB

12u03

Bron: ANP 11 Grieks premier Alexis Tsipras. Griekenland steekt nog altijd diep in de schulden, maar kan desondanks dit nieuwe jaar weer op eigen benen staan. Premier Alexis Tsipras verkondigde die positieve verwachting vandaag en sprak van "een mijlpaal bij het overwinnen van de crisis".

Tijdens een bijeenkomst met zijn kabinet maakte Tsipras gewag van een reeks noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om de crisis verder te bezweren. Hij doelde onder meer op privatiseringen, nieuwe afspraken over het recht op staken en de omgang met noodlijdende banken. Het Griekse parlement buigt zich komende week over een wetsontwerp met deze maatregelen.

Wijziging stakingsrecht

De achterban van zijn eigen linkse partij Syriza zal vooral moeite hebben met de wijziging van het stakingsrecht. Volgens het wetsontwerp is een staking in de toekomst alleen rechtsgeldig als de meerderheid van de leden van een vakbond, de werknemers van een bedrijf of overheidsinstantie vóór zijn.

Griekenland ontving sinds 2012 miljarden aan noodleningen van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. In ruil daarvoor moesten onder meer verregaande bezuinigingsmaatregelen worden getroffen.