Tsipras pleit in aanloop naar eurotop opnieuw voor schuldverlichting lva

17 juni 2018

03u21

Bron: Belga 0 De Griekse regeringsleider Alexis Tsipras pleit in de aanloop naar de mogelijk beslissende eurotop opnieuw voor schuldverlichting voor zijn land. "We gaan ervan uit dat de punten uit het akkoord met de europartners van het voorbije jaar uitgevoerd worden", zei Tsipras aan de Duitse krant Welt am Sonntag.

"Schuldverlichting maakt daar deel van uit, zodat we sterker op eigen benen kunnen staan en permanent toegang vinden tot de markten."

Griekenland heeft momenteel een schuldenberg die ongeveer 180 procent bedraagt van het bbp. Griekenland wordt sinds 8 jaar ondersteund met miljarden euro's van europartnerlanden. In ruil moest Athene hervormingen en stevige besparingsmaatregelen slikken.

De eurogroep zal donderdag bespreken of Griekenland na afloop van het derde hulpprogramma verdere steun nodig heeft. Zo kunnen de looptijden van kredieten nogmaals verlengd worden. Het derde hulpprogramma van bijna 86 miljard euro, dat sinds 2015 loopt, stopt in augustus. Athene hoopt dat het op dat moment zichzelf kan financieren.

Verlenging terugbetalingstermijnen

"We werken nog aan de details van de best mogelijke oplossing", zei Tsipras. Hij beloofde een oplossing die de Europese belastingbetaler niets kost, "maar noodzakelijk is voor markttoegang en de opbouw van de nodige liquiditeitsreserves". Zo wordt er gedacht aan de verlenging van de terugbetalingstermijnen na 2022.

Tsipras wil naar eigen zeggen niet dat "over onze verplichtingen niet meer gesproken wordt".