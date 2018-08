Tsipras legt schuld bosbranden bij illegale woningen: "Alles wat een gevaar betekent zal worden vernietigd" bvb

Bron: Belga 1 De Griekse premier Alexis Tsipras is naar eigen zeggen vastbesloten om "de chaos" van de vele illegale woningen en andere constructies in het land aan te pakken. Dat verklaarde hij vandaag, enkele weken na de branden die ten oosten van Athene meer dan 90 doden maakten.

"De chaos van het ongecontroleerd bouwen dat mensenlevens bedreigt, kan niet langer getolereerd worden", zei Tsipras. Hij kondigde een twintigtal maatregelen aan. Zo zouden er over het hele land 3.200 illegale gebouwen neergehaald worden. Ook zullen de budgetten voor de preventie van bosbranden, voor de vernieling van gebouwen in kwetsbare kustgebieden en voor herbebossing opgetrokken worden.

De regering ziet de vele illegale bouwwerken als de hoofdoorzaak van de hoge tol die de bosbranden in de populaire badplaatsen Mati en Rafina op 23 juli eisten. Vooral in de jaren 60, toen er nog geen sprake was van stadsplanning, werd daar volop gebouwd.

Levend verbrand

Volgens een nog steeds niet definitieve balans vielen bij de branden 91 doden. Zo'n dertig gewonden liggen nog steeds in het ziekenhuis, zes van hen zijn nog in kritieke toestand. Vele slachtoffers werden levend verbrand toen ze wilden vluchten maar met hun wagen vast kwamen te staan in lange files of de zee niet konden bereiken omdat de doorgang geblokkeerd was door de illegale woningen.

"Alles wat de bossen en de kusten verwoest, alles wat een gevaar betekent voor mensenlevens, zal worden vernield", verdedigde Tsipras zich vandaag, nadat de oppositie de regering "slecht bestuur" en een gebrekkige coördinatie had verweten. "Dat is onze schuld bij de slachtoffers maar ook bij de overlevenden en de toekomstige generaties."