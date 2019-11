Trumps vroegere minister van Justitie kandidaat voor Senaat na ontslag vanwege rol in onderzoek Russische inmenging PVZ

08 november 2019

10u38

Bron: DPA 0 Jeff Sessions, tot precies een jaar geleden de Amerikaanse minister van Justitie, wil zijn vroegere zetel in de Senaat heroveren. Dat heeft hij donderdagavond (Amerikaanse tijd) aangekondigd op Twitter. De Amerikaanse president Donald Trump had Sessions gevraagd ontslag te nemen vanwege de rol die hij speelde in het onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de verkiezingen. Voor hij begin 2017 Trumps minister van Justitie werd, was hij twintig jaar senator voor Alabama.

Sessions, een strengconservatieve Republikein, was de eerste senator die zijn steun uitsprak voor Trumps presidentskandidatuur. Daarvoor werd hij beloond met de post van minister van Justitie. Al snel zou Trump zich dat beklagen, omdat Sessions zichzelf terugtrok uit het Ruslandonderzoek vanwege zijn contacten met de Russische ambassadeur. Trump maakte verschillende keren duidelijk dat Sessions dat niet had mogen doen - zijn minister van Justitie moest hem net beschermen voor onderzoeken, vond Trump.

De vroegere minister van Justitie neemt Trump echter niets kwalijk. In zijn videoboodschap hamert hij erop dat hij loyaal bleef aan Trump. "Ik was daar om zijn agenda te dienen, niet de mijne. En de president levert fantastisch werk, voor Amerika, en Alabama." Hij zegt ook dat de Amerikaanse president “zijn volle steun heeft”.

Sessions werd in de Senaat opgevolgd door de Democraat Doug Jones. Die haalde het van Roy Moore, net als Sessions een strengconservatief die bovendien in de verkiezingscampagne in opspraak kwam vanwege seksueel wangedrag tegen minderjarigen. Moore ontkende die beschuldigingen. De politicus is een van de andere Republikeinse kandidaten voor de senaatszetel in Alabama.