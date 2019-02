Trumps voormalige advocaat Cohen getuigt volgende week voor Congres VS lva

21 februari 2019

02u37

Bron: ANP 0 Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, zal op woensdag 27 februari een openbare getuigenis afleggen tegenover een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Dat heeft Elijah Cummings, de voorzitter van het House Oversight and Reform Committee bekendgemaakt. Cohen komt getuigen “ondanks inspanningen door sommigen om zijn familieleden te intimideren en hem te verhinderen te verschijnen”, zei Cummings.

Cohen zou oorspronkelijk op 7 februari zijn opwachting maken in het Congres maar stelde zijn getuigenis uit na “voortdurende dreigementen van president Donald Trump aan het adres van zijn familie”, zo verklaarde zijn adviseur Lanny Davis.

De in ongenade gevallen advocaat werd in december veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf onder meer wegens betaling van zwijggeld aan twee vrouwen namens Trump tijdens de presidentscampagne van 2016. Cohen bekende vorig jaar schuld in een aantal zaken en beloofde mee te werken aan het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezing.