Trumps VN-toespraak is nogal slaapverwekkend voor een van zijn ministers mvdb

25 september 2019

08u19

Bron: NBC 0 Neen, we zagen gisteren geen furieuze Donald Trump bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De toespraak van de Amerikaanse president (73) was naar zijn toedoen nogal rustig, misschien wel iets té rustig.

Vraag dat maar aan minister van Economische Zaken Wilbur Ross. Met zijn 81 lentes is hij de nestor van het kabinet-Trump. De Republikeinse miljardair sliep zeker een kwartier door de 36 minuten durende toespraak van Trump, stelden cameraploegen vast. Vicepresident Mike Pence en buitenlandminister Mike Pompeo zaten net voor hem.



Ross zelf, ontkent dat hij lag te slapen en spreekt van “fake news.” “Ik draag hoorapparaten en heb de inspirerende toespraak van president Trump, waar alle belangrijke kwesties waar de wereld mee te maken heeft aan bod kwamen, gehoord. Ik concentreerde me op wat er gezegd werd”.



Toen Trump zijn speech hield, was het nieuws over de impeachmentprocedure nog niet bekend. Zag ‘The Donald’ de bui al hangen?