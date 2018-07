Trumps tweets kunnen tegen hem gebruikt worden in Rusland-onderzoek kv

27 juli 2018

00u03

Bron: Belga, NY Times, CNN 0 Robert Mueller, de speciaal aanklager die het onderzoek leidt naar de mogelijke samenzwering tussen Rusland en de Trump-campagne tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, zal de tweets van de Amerikaanse president onder de loep nemen, zo bericht de New York Times vandaag.

Het team van Mueller onderzoekt of Trump met bepaalde tweets de rechtsgang heeft proberen te belemmeren, schrijft de NY Times op basis van drie bronnen die op de hoogte zijn van de zaak. Mueller is met name geïnteresseerd in tweets waarin Trump minister van Justitie Jeff Sessions, ex-FBI-directeur James Comey en ex-FBI-vicedirecteur Andrew G. McCabe viseerde. De drie mannen zijn voorname getuigen in het onderzoek.

Why didn't A.G. Sessions replace Acting FBI Director Andrew McCabe, a Comey friend who was in charge of Clinton investigation but got.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...big dollars ($700,000) for his wife's political run from Hillary Clinton and her representatives. Drain the Swamp! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump trekt via Twitter vaak van leer tegen Muellers onderzoek, dat hij steevast "de ergste mensenjacht uit de Amerikaanse geschiedenis" noemt. Via zijn favoriete socialemediaplatform deed Trump al meermaals minachtend over James Comey, die hij "achterbaks" noemt, en uitte hij zijn ongenoegen over Jeff Sessions, omdat die zich had gewraakt in het Rusland-onderzoek.

As it has turned out, James Comey lied and leaked and totally protected Hillary Clinton. He was the best thing that ever happened to her! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trumps advocaten vertelden aan de Times dat er volgens hen geen sprake is van belemmering van de rechtsgang, al zouden sommigen van hen privé wel bezorgdheid geuit hebben over de kracht van Muellers argumentatie wanneer hij alle berichten en andere aspecten in beschouwing brengt.

"Als je de rechtsgang gaat belemmeren, doe je dat in stilte, niet in het openbaar", reageerde Trumps advocaat Rudy Giuliani. Muellers onderzoek focust zich op sommige private handelingen van Trump, zoals wanneer hij tijdens een privégesprek met James Comey aandrong op diens loyauteit, maar ook op zijn openbare gedrag.

So we now find out that it was indeed the unverified and Fake Dirty Dossier, that was paid for by Crooked Hillary Clinton and the DNC, that was knowingly & falsely submitted to FISA and which was responsible for starting the totally conflicted and discredited Mueller Witch Hunt! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Mueller onderzoekt momenteel ook of het ontslag van Comey, die in mei vorig jaar door Trump aan de deur werd gezet, eveneens beschouwd kan worden als belemmering van de rechtsgang. De speciaal onderzoeker werd zelf aangesteld na het ontslag van Comey om klaarheid te scheppen in het Rusland-dossier.