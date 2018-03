Trumps topadviseur economie neemt ontslag IB

07 maart 2018

00u13

Bron: Belga, The Guardian 1 Gary Cohn, de economische topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, neemt ontslag. Dat heeft het Witte Huis dinsdag bekendgemaakt. Cohn is een tegenstander van de invoerheffingen op staal en aluminium, die Trump wenst in te voeren.

Wellicht is zijn ontslag een gevolg van onenigheid met Trump over het Amerikaanse handelsbeleid.

In een mededeling benadrukt Cohn dat het voor hem "een eer" was om zijn land te mogen dienen. Trump dankt Cohn dan weer voor zijn bijdrage aan de "historische belastingverlagingen en -hervormingen".

Over de reden van het ontslag van Cohn, een gewezen topman van de zakenbank Goldman Sachs, wordt geen mededeling gegaan. Maar het was bekend dat Cohn een tegenstander is van de invoerheffingen op staal en aluminium, die Trump wenst in te voeren.