Trumps telefoongesprek met Macron was "verschrikkelijk" Karen Van Eyken

04 juni 2018

18u16

Bron: CNN 0 Is de bromance tussen Donald Trump en Emmanuel Macron al over voor ze goed en wel begonnen is? Daar lijkt het in elk geval op nadat een telefoontje tussen beide ambtsgenoten desastreus is verlopen.

"Gewoon heel slecht. Het was vreselijk", onthulde een bron aan CNN over het telefoontje dat afgelopen donderdag plaatsvond. "Op basis van hun eerder vriendschappelijke relatie ging de Franse president ervan uit dat hij gewoon zijn gedacht kon zeggen. Maar Trump kan er totaal niet mee om dat hij op dergelijke manier wordt bekritiseerd."

"Beide leiders bespraken het migratieprobleem in Libië en een tijdsbestek om het op te lossen. President Trump onderstreepte de noodzaak om de handel met Europa opnieuw in balans te brengen," luidde de korte lezing van het gesprek door het Witte Huis.

Vorige donderdag besloten de VS unilateraal om verhoogde invoerheffingen op staal en aluminium afkomstig uit de Europese Unie, Canada en Mexico te implementeren. De EU kondigde zoals verwacht meteen tegenmaatregelen aan op Amerikaanse producten, net zoals Mexico en Canada.

In een mededeling voorafgaand aan het telefoongesprek met Trump, liet Macron optekenen dat hij het besluit van de Verenigde Staten betreurde. "Het is een vergissing op vele vlakken en de EU zal hard en proportioneel terugslaan", klonk het zelfverzekerd.

Het Elysée zei achteraf niet wat de reactie van Trump was. Maar volgens de bron die CNN consulteerde , is de kritiek bij de Amerikaanse president helemaal in het verkeerde keelgat geschoten.