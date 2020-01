Trumps team pleit tégen afzetting, aanklagers willen ex-veiligheidsadviseur Bolton oproepen als getuige, verdediging is daarvan niet onder de indruk AW,RL

27 januari 2020

De tweede week van het afzettingsproces van de Amerikaanse president Donald Trump is begonnen. Kenneth Starr, advocaat van Donald Trump, vergeleek daarbij het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president met een "burgeroorlog". De Democraten dringen dan weer aan bij de Senaat om belangrijke getuigen, waaronder voormalig veiligheidsadviseur John Bolton, toe te laten in de zaak. Aanleiding is de publicatie van fragmenten van een boek van Bolton in de krant The New York Times. Volgens de verdediging - die twijfelt aan de woorden van Bolton - kan niets uit de publicatie als een misdrijf worden beschouwd. Het team van Trump vestigt dan ook liever de aandacht op vermeend wangedrag van presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon.

Impeachment van een president leidt alleen tot bitterheid en verscheurt het land, zo stelde Starr in de Amerikaanse Senaat. “Net zoals oorlog is impeachment de hel”. Starr was in het impeachmentproces tegen de voormalige Democratische president Bill Clinton speciaal onderzoeker. Clinton werd in 1999 vrijgesproken.

De Democraten misbruiken het afzettingsproces als politiek wapen, aldus Starr. Juridisch wegen hun beschuldigingen niet zwaar genoeg omdat het niet om misdaden gaat. De afzetting van een president “komt overeen met een burgeroorlog”, luidde het.

De verdediging van Trump verwierp de beschuldigingen aan het adres van de VS-president zaterdag al categorisch in een presentatie van twee uur.

Trump staat terecht voor twee zaken: machtsmisbruik en obstructie (verhindering) van het onderzoek. Beide beschuldigingen staan volgens de Democraten gelijk aan “hoge misdaden en misdrijven”, wat nodig is om een president te kunnen afzetten.

Militaire hulp aan Oekraïne

Trump zou zijn macht als president misbruikt hebben voor zijn eigen politieke gewin door Oekraïne te vragen een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Ook zou Trump het onderzoek daarnaar hebben tegengewerkt, onder meer door dagvaardingen te negeren.

Volgens John Bolton wilde Trump alle militaire hulp aan Oekraïne stopzetten totdat het land een onderzoek zou instellen naar de activiteiten van Joe en Hunter Biden in Oekraïne. Dat schreef de voormalige veiligheidsadviseur in zijn boek. Indien Bolton opgeroepen wordt als getuige, kan dat grote gevolgen hebben voor Trump en diens advocatenteam. Bolton werd in september vorig jaar onverwacht ontslagen door Trump. Hij heeft eerder al aangegeven bereid te zijn om te getuigen in de afzettingszaak.

1-tegen-1

Mocht de motie om getuigen op te roepen het lijken te halen, dan zullen de Republikeinen mogelijk een 1-tegen-1 regeling proberen af te dwingen: voor iedere getuige die door de Democraten wordt opgeroepen, zouden de Republikeinen dan ook een getuige mogen oproepen. Het voorstel is een idee van Republikeinse senator Pat Toomey, melden anonieme bronnen aan CNN. De voorzitter van de Republikeinen in de, Senaat Mitch McConnell, heeft daar echter nog weinig trek in. Toch bevestigd zijn partijgenoot en senator Mike Braun de gesprekken over dit onderwerp aan de Amerikaanse nieuwszender.

“Als men denkt dat het oproepen van getuigen noodzakelijk is, dan zou het een heen-en-weer worden: een Democratische getuige, een Republikeinse getuige”, aldus Braun.

Als de motie om getuigen op te roepen daarentegen wordt geweigerd, dan kan het afzettingsproces van Trump eind deze week beëindigd worden met een mogelijke vrijspraak voor de Amerikaanse president.

‘Geen machtsmisbruik noch misdrijf’

Rechtsgeleerde Alan Dershowitz, die voor Trumps verdediging werkt, was niet onder de indruk van de inhoud van Bolton’s manuscript. “Niets van wat daar in staat - zelfs als het waar zou zijn - zou men als machtsmisbruik of misdrijf dat tot afzetting kan leiden, kunnen beschouwen”, aldus Dershowitz.

Afleidingsmanoeuvre

Toch doet het team van Trump alles aan om de aandacht af te leiden van de vermeende misstappen van de president. Advocate Pam Bondi gebruikte haar spreektijd om de pijlen te richten op de familie Biden, en in het bijzonder de rol van Hunter Biden (zoon van Democratische presidentskandidaat Joe Biden) in het bestuur van Burisma, een Oekraïens energiebedrijf.

Volgens Bondi gaat het om een corrupte onderneming, en is Biden's zetel in het bestuur een geval van belangenverstrengeling. De advocate is van mening dat Hunter niet de kwaliteiten bezat om het bestuur te dienen. “In het beste geval was er sprake van nepotisme, in het slechtste geval was het misdadig". Hoewel Bondi in haar presentatie citeerde uit documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitspraken van andere getuigen, is er vooralsnog geen bewijs geleverd van eventuele overtredingen door Joe noch Hunter Biden.

Achtkoppig team

Trump laat zich verdedigen door een achtkoppig team onder leiding van Pat Cipollone, een advocaat van het Witte Huis, en Jay Sekulow, een persoonlijke raadsman van het staatshoofd. Onder hen is er ook Kenneth Starr , die speciaal aanklager was in de Whitewater-affaire. Die deinde uit in het impeachmentproces tegen de Democratische president Bill Clinton, naar aanleiding van de affaire-Lewinsky. Starr was ook speciaal aanklager in die zaak.

Dinsdagavond 19u00 Belgische tijd gaat de zitting verder.