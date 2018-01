Trumps stafchef: "Sommige campagnebeloftes over migratie en muur waren 'ongeïnformeerd'" IVI

Bron: Belga 0 Photo News Donald Trump met zijn stafchef John Kelly. John Kelly, stafchef van de Amerikaanse president, heeft verschillende van Trumps campagnebeloftes over migratie - zoals een muur over de hele grens met Mexico - "ongeïnformeerd" genoemd. Dat schrijft de Washington Post. "Een verkiezingsstrijd voeren is nog iets anders dan regeren", aldus Kelly. "Het is echt moeilijk."

Kelly zou de uitspraken gedaan gedaan hebben tijdens een ontmoeting met parlementsleden in het Witte Huis. Tijdens die meeting zei Kelly ook dat Mexico nooit voor die muur zou betalen.

Een van Trumps belangrijkste campagnebeloftes was de bouw van een muur op de grens met Mexico om zo migratie tegen te gaan, en dat Mexico voor die muur zou betalen. Enkele dagen terug nog herhaalde Trump dat dat zou gebeuren, "onrechtstreeks via de vrijhandelsovereenkomst Nafta". De bouw zou miljarden dollars kosten.

Prototypes

Een betonnen muur van kust tot kust komt er alleszins niet, aldus Kelly. De Amerikaanse regering wil wel een fysieke barrière op veel plaatsen, over een lengte van in totaal 1.100 km. In totaal is de grens meer dan 3.000 km lang.

In de buurt van San Diego (Californië) staan al acht prototypes van de muur: enkele zijn uit metaal, andere uit beton.