Trumps schoonzoon spreekt met Erdogan over vredesplan voor Israëlisch-Palestijns conflict ttr

27 februari 2019

18u08

Bron: belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag in Ankara overlegd met Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump en Witte Huis-adviseur voor het Midden-Oosten. Er werd gesproken over een Amerikaans vredesplan voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

Het gesprek werd ook bijgewoond door de Erdogans schoonzoon Berat Albayrak, die minister van Financiën is in de Turkse regering. Het overleg heeft volgens het Turkse nieuwsagentschap Anadolu twee uur geduurd. Inhoudelijke details werden niet bekendgemaakt.



Erdogan staat bekend als een felle criticus van het Amerikaanse Israël-beleid. De Turkse president steunt de Palestijnse autoriteit, maar die heeft alle officiële contacten met Washington verbroken. De Palestijnen zien de VS niet meer als onpartijdige bemiddelaars, sinds de beslissing om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.

Vredesplan

De Amerikaanse president Donald Trump wil voor het einde van zijn eerste ambtstermijn een oplossing vinden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Hij heeft zijn schoonzoon met die opdracht belast. Kushner is momenteel bezig aan een tournee om te praten over dat vredesplan. Kushner was de voorbije dagen al aanwezig in Bahrein en in de Verenigde Arabische Emiraten. Later komen nog Oman, Qatar en Saudi-Arabië aan de beurt.

Israël veroverde in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder meer de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. De Palestijnen eisen die gebieden op voor een eigen staat Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Volgens de Palestijnen moet het statuut van die stad worden onderhandeld in het kader van een vredesakkoord, zoals ook de internationale gemeenschap vooropstelt.