Trumps ruimteleger zal zo’n 20.000 militairen tellen kv

09 april 2019

19u02

Bron: Belga 1 De zogeheten “United States Space Force” zal bestaan uit zo’n 15.000 tot 20.000 strijdkrachten. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Patrick Shanahan vandaag gezegd tijdens een ruimtevaartsymposium in Colorado Springs in de deelstaat Colorado. Het ruimteleger zal dus vrij klein zijn, benadrukte hij.

Het wordt het kleinste onderdeel naast de vijf bestaande: landleger, marine, luchtmacht, mariniers en kustwacht. Shanahan zei ook dat de kosten en de administratie ervan beperkt zouden blijven, maar de daadkracht en effectiviteit zouden wel groot zijn. Volgens de minister zou de divisie zeer belangrijk worden voor de fundamentele bescherming van de Amerikaanse veiligheid.

De ruimte is ook een theater van krijgsvoering, aldus Shanahan. De bedreiging die daar uitgaat van China en Rusland is groot. "We gaan niet lijdzaam toezien, we moeten handelen", aldus de minister. "De toekomst van Amerika is afhankelijk van de ruimte."



De regering heeft aan het parlement een plan voorgesteld, maar daar moet het congres nog over stemmen.

