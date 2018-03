Trumps oorlogszuchtige nieuwe veiligheidsadviseur is niet vies van wat overdrijving kv

Bron: Reuters 2 John Bolton, Trumps nieuwe adviseur nationale veiligheid, staat gekend als een grote voorstander van militaire interventie in Noord-Korea en Iran. Tot groot genoegen van de Amerikaanse president, die maar wat graag de Amerikaanse spierballen wil laten rollen. Maar 'havik' Bolton staat met zijn visie wel lijnrecht tegenover de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Op 9 april neemt John Bolton de rol van adviseur nationale veiligheid over van generaal H.R. McMaster, die na maandenlange conflicten met Trump met pensioen gaat.

Van 2001 tot 2005 werkte Bolton als staatssecretaris voor Wapenbeheersing en Internationale Veiligheid op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de eerste ambtstermijn van George W. Bush. Daar overdreef de man over wat de Amerikaanse overheid wist over de wapenprogramma's in Irak, Cuba en Syrië. Analisten die tegen hem in durfden te gaan, moesten het ontgelden, zo vertellen betrokkenen aan Reuters.

De vraag is of Bolton nog zo zal zijn: of hij zal beginnen met het antwoord en de inlichtingen er vervolgens aan zal aanpassen. Ex-CIA-medewerker

Bolton "vertoont elk verachtelijk trekje van een geobsedeerde beleidsman, die, wanneer hij hij gefrustreerd geraakt over zijn pogingen om te knoeien met de inlichtingen, uithaalt naar de persoon die het nieuws brengt", vertelt Fulton Armstrong, destijds de Cuba-expert bij de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Ongemakkelijk

"De vraag is of hij (Bolton) nog zo zal zijn, of hij zal beginnen met het antwoord en de inlichtingen er vervolgens aan zal aanpassen", of dat hij een meer gebalanceerde visie zal hebben, zegt een voormalige CIA-medewerker met meer dan 30 jaar ervaring aan Reuters.

De ambtenaar, die met het persbureau sprak op voorwaarde van anonimiteit, beweert dat veel oudgedienden van de inlichtingendiensten zich ongemakkelijk voelen bij de aanstelling van Bolton. Er wordt gevreesd dat de Republikein ook nu zal aandringen op militaire actie op basis van onvolledige informatie over de wapenprogramma's van Iran en Noord-Korea.

Militaire actie in Iran en Noord-Korea

In 2017 beschuldigde Bolton Iran in het conservatieve blad National Review van "duidelijke overtredingen" van het nucleair akkoord uit 2015 dat het kernprogramma van het islamitische land aan banden moet leggen.

Dan Coats, directeur Nationale Inlichtingen, vertelde het Amerikaans Congres in februari echter dat Teheran zich aan het akkoord houdt.

Volgens Bolton is ook Noord-Korea's kernwapen- en raketprogramma een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS die best kan geëlimineerd worden met een preventieve militaire aanval op het communistische land. De Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen echter voor een Noord-Koreaanse vergeldingsactie die het leven zal kosten aan tienduizenden Zuid-Koreanen, Amerikaanse militairen en burgers.