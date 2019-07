Trumps minister van Werk verdedigt waarom hij 10 jaar geleden deal sloot met miljardair Jeffrey Epstein KVDS

10 juli 2019

23u42

Bron: Belga 0 Amerikaans minister van Werk Alex Acosta heeft zijn optreden van 10 jaar geleden in de zaak rond Jeffrey Epstein verdedigd. Acosta was toen aanklager in Miami en sloot een deal met de miljardair, waardoor hij niet vervolgd werd. Vorig weekend werd Epstein in New York alsnog aangehouden in een nieuwe zaak rond seksuele uitbuiting en misbruik van tientallen minderjarige meisjes.

Volgens Acosta zorgde de deal die hij in 2008 sloot dat de miljardair een celstraf uitzat en geregistreerd werd als zedendelinquent. Epstein moest schuldig pleiten aan twee aanklachten van prostitutie en 13 maanden de cel in. In ruil kon hij vermijden dat er een federale rechtszaak tegen hem zou komen.

“Slecht mens”

Tijdens een persconferentie vandaag beklemtoonde Acosta dat hij en zijn team van aanklagers de zaak op de juiste manier behandeld hebben. Hij zei verschillende keren dat hij Epsteins daden "vreselijk" vindt en dat hij akkoord is met de recent aangekondigde vervolging in New York. "Hij is een slecht mens en moet opgesloten worden", aldus Acosta.





Hij riep slachtoffers op om te blijven getuigen over wat er zich afspeelde in Epsteins villa. Hij wilde zich niet verontschuldigen bij de slachtoffers voor de manier waarop de zaak destijds afgehandeld werd.

De voorbije week hebben verscheidene democraten in het Amerikaanse Congres Acosta opgeroepen ontslag te nemen, maar hij is niet van plan daarop in te gaan. "Ik heb nog steeds het vertrouwen van president Donald Trump", klonk het.