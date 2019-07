Trumps minister van Werk stapt op vanwege deal met omstreden miljardair Jeffrey Epstein LH

12 juli 2019

16u05

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse minister van Werk Alexander Acosta stapt op. Dat maakte president Donald Trump vandaag bekend. Acosta lag onder vuur vanwege zijn rol bij de vervolging van de van kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein.

Acosta werd recentelijk in verlegenheid gebracht door de affaire Epstein. Acosta regelde in 2008 dat Epstein schuld bekende in twee aanklachten wegens prostitutie waardoor hij een veel zwaardere straf wegens het misbruik van minderjarige meisjes ontliep. Die overeenkomst werd geheimgehouden voor de slachtoffers in de misbruikzaak.



Vorig weekend werd Epstein in New York alsnog aangehouden in een nieuwe zaak rond seksuele uitbuiting en misbruik van tientallen minderjarige meisjes.

